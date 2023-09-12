Orhan Bursalı: 12 Eylül askeri darbesi, tek adam rejiminin ebesidir

Öncelikle bir saptama yapayım: 12 Eylül askeri darbesi, süreç içinde bugünkü tek adam rejiminin ebesidir. Bu ebelikte şüphesiz ara basamaklar vardır. Bunlar üzerinde de durmayacağım.

12 Üylül darbesine giden süreç önemlidir. 12 Eylül ülkeye çok güçlü bir bomba atışıdır, birkaç yıl bu süreç özenle hazırlandı.

Tabii ki öncelikle ordunun kontrolünde bir süreçten bahsediyoruz.

Ordu, yani Genelkurmay tamamen ABD’nin askeri bakımdan Pentagon, iç karışıklık ve süreç hazırlığı bakımından CIA, siyasi olarak da Beyaz Saray’ın denetiminde, darbe sürecinde başrolü oynadı. ABD’nin siyasi çıkarlarını burada saymayacağım…

Orhan Bursalı’nın yazısı