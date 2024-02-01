Organ nakli ameliyatında akla gelen ilk isimdi: Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti

Antalya’da sayısız organ nakli ameliyatlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alper Demirbaş.

AA’nın haberine göre bir süre önce İstanbul’daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya’ya dönen 60 yaşındaki Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Demirbaş, yurt içinde ve yurt dışında sayısız organ nakli ameliyatına imza atarak birçok insanın sağlığına kavuşmasını sağlamıştı.

Demirbaş ayrıca Türkiye’de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, ilk böbrek pankreas nakli programı ve Antalya’da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini yapan isimdi.

Demirbaş rahatsızlığı sonrası 25 Ekim 2023’te görevini bırakmak zorunda kalmıştı.