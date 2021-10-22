Ordu’da mahkeme taş oçağı için, ‘ÇED gerekli değil’ kararını iptal etti

Ordu 1’inci İdare Mahkemesi, Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) açtığı davada, taş ocağı için verilen, ‘Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil’ kararını iptal etti.

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Altınordu Belediyesi, Ulubey ilçesine bağlı Eymür mahallesinde taş ocağı açmak istemiş, Eymür halkı ve ORÇEV yönetimi, taş ocağı projesi için verilen, ‘ÇED gerekli değil’ kararını, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle yargıya taşımıştı.

Kararı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şunları söyledi: “Daha önce zaten bilirkişi heyeti raporunda da lehimize çıkan bir karar vardı. Mahkeme ara kararda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yapılan duruşmadan sonra mahkeme bir karar verdi. Bu karar çok erken çıktı, bizim açımızdan çok olumlu bir şey. Şu anda yürütmüş olduğumuz davalarda da dört yıl, beş yıl süren davalar var. Fakat sonuç çıkmadı, bazıların da ise duruşma bile yapılmadı.”

Taş ocağının merkez ilçe Altınordu Belediyesi tarafından projelendirildiğini söyleyen Gönül şöyle devam etti: “200 hanenin suyunun karşılandığı, aynı zamanda mahallenin içerisinde olan bir yerdi. Şu anda bu kararla birlikte hem dernek hem de mahalle sakinleri olarak bu kararı çok olumlu bulup sevindik. Çünkü yaşam alanları, taş ocağı iç içe girmiş vaziyetteydi. Tarım arazilerini, su kaynaklarını korumuş oldular.”