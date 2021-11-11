Ordu’da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen kadını, eşi aracıyla çarparak öldürdü

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizinin giderek daha büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok. En basit burun damlaları ve spreyleri de artık yoka girmeye başladı.”