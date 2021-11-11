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Yaramazlara biraz batar!

Ordu’da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen kadını, eşi aracıyla çarparak öldürdü

Ordu’nun Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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AA’nın aktardığına göre Korgan ilçesinde yaşayan İbrahim P., kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P’ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.


Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından İbrahim P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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