Ons altın rekor kırdı: Gram altın 3 bin 800 liranın üzerinde

Ons altın 3 bin 100 lirayı aştı. Buna bağlı yükselişe geçen gram altınsa 3.813,913 liraya kadar yükseldi.

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Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşıyla enflasyonist endişeleri artırdığını ve bununsa güvenli liman altın talebi desteklediğini söylüyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak rekor kıran ons altın 3.813,913 dolara kadar yükseldi. Ons altın 13:29 itibarıyla 3.117,37 dolar, gram altınsa 3.802,514 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.



