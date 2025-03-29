Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 2,15 değer kazanırken, avro yüzde 0,53, dolarsa yüzde 0,01 değer kaybetti.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 değer kazancıyla 25 bin 375 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 düşüşle 41,1260 lira oldu.

Geçen hafta 49,1600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 değer kazanarak 49,2700 liraya yükseldi.

İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 artışla 43,1100 liradan alıcı buldu.