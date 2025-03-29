Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,80 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 8.872,75 ve en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,71 artarak 11.148,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 8,70 değer kazancıyla 9.598,68 puan, sanayi endeksi yüzde 7,11 artışla 12.766,88 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,98 kazançla 18.524,12 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,60’la Mia Teknoloji oldu.

Mia Teknoloji’yi yüzde 25,25’le Alarko Holding ve yüzde 23,13’le Koza Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 4,77’le Europower Enerji, yüzde 3,90’la Altınay Savunma ve yüzde 2,76’yla Girişim Elektrik Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 495 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 429 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.



