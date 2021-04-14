Online derste regl olduğu için tuvalete gitmek isteyen öğrenciye öğretmen ‘akıl verdi’: Kendini kontrol etmeyi öğren

Kanada’da bir lise öğrencisi online ders sırasında regl olduğunu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istedi. İzin alamadığı gibi ‘kendini kontrol etmeyi öğrenmesi‘ söylendi.

Fotoğraf: Zoom (Temsili)

Salgın kısıtlamalarında bir yıldır devam eden online eğitimin neden olduğu sorunlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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ABD’de veliler ve öğrencileri tarafından sabrı sınanan bir öğretmen online ders sırasında bir patlama yaşamış, velilere saydırmış, bir öğrencisine de ‘moron‘ demişti.

Kanadalı 16 yaşındaki öğrenci ise başına gelenleri Reddit’ten anlattı.

Ders sırasında kameraların açık tutulmasının zorunlu olduğunu belirten öğrenci tuvalete gitmeleri gerekince öğretmene özelden mesaj atarak izin aldıklarını ifade etti.

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Online eğitimin zor olduğunu ve herkesin katılımını sağlamak için bu tür kuralların gerekli olmsıyla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan öğrenci matematik dersinde yaşananları şöyle anlattı: “Ders sırasında reglimin başladığını fark ettim. Öğretmenime ‘Tuvaleti kullanabilir miyim‘ diye mesaj attım. 10 dakika bekledim, cevap gelmeyince bir daha yazdım. Hala cevap yoktu. Gerşekten rahatsız hissetmeye başladığımdn üçüncü kez mesaj yazıp regl olduğumu ve tuvalete gitmek zorunda olduğumu yazdım.”

Öğrenci sonunda öğretmeninden yanıt alabildi: “Daha iyi planlamalıydın. Kendini kontrol etmeyi öğren.”

“Regl olmamı kontrol etmenin bir yolu olmadığını ona açıklamaya çalıştım ancak cevap alamadım” diyen öğrenci kamerasını kapatıp tuvalete gitti.

Döndüğünde online dersten atılmış olduğunu gördü. Üstelik öğretmeni bu durumu bildirip ona bir uyarı ceazsıı vermişti.

Okula online bir şikayet formu doldurupı durumu bildiren öğrenci bir hafta sonra öğretmenle ilgili daha önce başka şikayetler de geldiğinden inceleme başlatıldığını öğrendi.

İnternet üzerinden yaptığı paylaşıma destek mesajları geldi. Bir kullanıcı yarısı kız öğrencilerden oluşan bir sınıfa ders veren bir yetişkinin hala menstrüasyonla ilgili bu kadar bilgisiz olmasını eleştririken bir başka kullanıcı erkeklerin reglin kontrol edilebilir bir şey sanmasına inanamadığını belirtti.