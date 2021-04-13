Ebeveynlere ‘saydırıp’ öğrencisine ‘moron’ diyen öğretmen uzaklaştırıldı

Salgın nedeniyle bir yıldır devam eden ekran başında eğitim sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de yıpratmış görünüyor. Amerikalı bir öğretmen ders sırasında velilere ‘saydırdığı’ görüntünün sızmasının ardından uzaklaştırma aldı. Öğretmen bir öğrencisini de ‘moron’ diye paylamış.

Fotoğraf: Twitter

Kaliforniya eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki lise öğretmeni Alissa Piro’nun Zoom dersleri sırasında kendini kaybettiği anlar önce Facebook’ta özel bir grubun sayfasına düştü. Ardından eyalette okulların tamamen yüz yüze eğitime geçmesini savunan bir grubun Twitter hesabından yayınlandı.

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Görüntüde Piro yüz yüze eğitimin başlaması için mücadele verip dava açan ebeveynlerle ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Ebeveynlerin hiçbir fikri olmadığı halde konuştuğunu söyleyen öğretmen sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ebeveynleriniz kendi meslekleri hakkında konuşmak isterse onları seve seve dinlerim. Ama uzaktan eğitimde sizin birey olarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde eğitim verme konusunda nasıl yetersiz bir iş yaptığım hakkında konuşmak istiyorlarsa… Hodri meydan; buyursunlar… Çünkü eğitimcilere işini nasıl yapması gerektiğini söylemeye çalışan ebeveynlerden çok sıkıldım artık.”

Aynı öğretmenin bir öğrencisine de sorduğu bir soru üzerine ‘moron’ diye bağırdığı öne sürüldü.

Jace Jonas isimli öğrenci Fox News’a Asyalı öğrencilerin dernek kurduğunu duyduktan sonra Zoom uygulamasının sohbet özelliğini kullanarak “Neden bazı ırktan öğrenciler dernek kuruyor da diğerleri kurmuyor? Bence hepimizin derneği olmalı” diye yazdığını anlattı.

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Bu soru üzerine sinirlenen Piro “Beyaz öğrenciler derneğine ihtiyacın yok Jace. Sen zaten beyaz bir erkek olarak her şeye sahipsin” diye bağırmış.

Öğrencinin babası oğlunun bu tartışmadan sonra notlarının düştüğünü belirterek okul yönetimine şikayette bulundu.

Okul yönetimi öğretmeni öğrenciyle bir araya getirerek özür dilemesini sağladı.

Okuldan bir süreliğine uzaklaştırılan öğretmen hakkında inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yaşananlar sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazıları öğretmeni desteklerken bazıları kovulması gerektiğini savundu.