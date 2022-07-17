Önergelere ‘ret’ oyu veren Akbaşoğlu: FETÖ’nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur 

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun, “FETÖ’nünü siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur, CHP’dir ve CHP yönetimidir” sözlerine tepki gösteren Grup Başkanvekili Özgür Özel, verilen ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın’ önergelerinin AKP ile MHP oylarıyla reddedilmesini hatırlattı:

“Bunu; FETÖ’nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere ‘ret’ oyu kullanan bir grup başkanvekili, bu önergeleri veren partinin genel başkanına diyor.”

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TV100’de konuşan Akbaşoğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarında değinerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçladı.

Akbaşoğlu, “FETÖ’nünü siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur, CHP’dir ve CHP yönetimidir” dedi.

Akbaşoğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özel, tüm ‘FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın’ önergelerinin AKP ile MHP oylarıyla reddedilmesini hatırlatarak yanıt verdi.

Özel, Twitter paylaşımında, “Bunu; FETÖ’nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere ‘ret’ oyu kullanan bir grup başkanvekili, bu önergeleri veren partinin genel başkanına diyor. Bu yüzsüzlüğü aşan arsızlığınızın tek sebebi yolun sonu görünüyor” dedi.