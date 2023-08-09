Ömer Üründül: Buruk, defansa dikkat etmeli

Genel performanslara baktığımda Kerem güzel bir gol attı ve ikinci golün de hazırlayıcısıydı. Zaten önemli özellikleri olan bir kanat forveti. Berkan, her zamanki gibi orta sahadaki tek gerçek presçiydi. Bakambu, oyunda kaldığı sürece sürekli hareket halindeydi. Gole yakın bazı vuruşlar yaptı ama isabet kaydedemedi. Yeni transferin alışma dönemindeki en zor görev yeri santrfordur. Süre bulabilirse katkı verecektir.

Okan Buruk’un en çok üstünde durması gereken, takım savunmasıyla ilgili sorunlar. Galatasaray’ın geçen seneden beri alışık olduğumuz savunma zaafı, rakibin geçiş oyunlarında pozisyonlar bulmasıydı. Zalgiris maçında da bu örnekler yaşandı. Ama dün dikkatimi çeken bir konu, ilk yarının 20 dakikalık bölümündeki kontrol kaybında, yerleşmiş savunmada sıkıntı yaşanmasaydı.

Ömer Üründül’ün yazısı