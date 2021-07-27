Olimpiyat oyunlarında Mike Tyson’a özendi: Rakibinin kulağını ısırmaya çalıştı

Yeni Zelandalı boksör David Nyika, Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk ağır sıklet maçında Faslı Youness Baalla’ya karşı 5-0’lık galip geldiği maçta, rakibinin kulağını ısırma girişimi dışında pek sorun yaşamadı.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

Olimpiyat oyunlarında yaşanan bu olay, 1997’deki Evander Holyfield’ın kazandığı maçta efsanevi boksör Mike Tyson’ın rakibinin kulağını ısırarak bir parça koparmasını hatırlattı.

Daha önce iki kez İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda altın madalya kazanan Nyika, ilk iki rauntta kolaylıkla dövüştü ve Faslı rakibi Baala’yı iğneleyici vuruşlarıyla sürekli rahatsız etti.

Ancak 22 yaşındaki Baalla, Nyika karşısında geride kaldığı bu iki raunt sonrası soğukkanlılığını kaybetti ve üçüncü turda rakibinin kulağını ısırmaya çalıştı. Hareketten dolayı şoke olan Nyika ise rakibinden kurtulmayı hızlıca başardı. Mücadelenin devamında Nyika galip gelerek Belaruslu Uladzislau Smiahlikau’ya karşı çeyrek final maçı için bileti kaptı.

Nyika, hakemin olayı kaçırması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Yeni Zelandalı boksör, ısırılma anıyla ilgili şunları söyledi: ”Neyse ki ağız koruması vardı ve kulağım terlemişti. Bu yüzden tamamen ağzını açıp ısıramadı. Ona ne söylediğimi hatırlamıyorum ancak yanağımla onu ittirmeye çalıştım. Daha önce İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda göğsümden ısırılmıştım. Ancak hadi dostum, bu Olimpiyatlar…”