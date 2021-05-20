Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okul duvarından 50 kilo bal çıkarıldı

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerindeki okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip profesyonel arıcılardan yardım istedi. Arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirleyen ekip özel kıyafetlerini giyerek kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovanların bulunduğu yere ulaştırdı. 

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Çekiç ve keski yardımıyla duvar kırılarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıldı; kraliçe arıya ulaşıldı. Arılar muhafaza altına alındı. Duvardan petekleriyle birlikte çıkarılan bal okul görevlilerine teslim edildi. 

Arıcı Cem Ersever şunları söyledi: “Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz” dedi. 

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