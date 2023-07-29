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Yaramazlara biraz batar!

Oktay Ekşi: Sıra küllerden yeni bir CHP yaratmakta

Önce seçim yenilgisi, ardından Kılıçdaroğlu merkezli tartışmalar CHP’yi çok yıprattı. 

Sıra artık, bu küllerden yeni bir CHP yaratmaya geldi. Ama genel başkanlık için adı dolaşanların bunu başarabileceği bence çok şüpheli. Çünkü adı geçenlerden hiçbirinin kendisi partinin başına gelirse ne yapacağına ilişkin henüz, hiçbirimiz hiçbir fikre sahip değiliz. 


Ama yeni lider söz konusu ise bir öneri de ben ileri süreyim:

Partinin genel başkanı kurultayın değil, tüm üyelerin oylarıyla belirlenmeli. 

CHP’nin halktan kopuk olduğu iddiaları da böylece toptan tarihe gömülür.

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