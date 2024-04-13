Oktay Ekşi: Mazlum ve masum insanlardan zalim çıkar mı?

Maalesef çıkar, hem de Birinci Dünya Savaşı’nın yenik ülkesi Almanya’nın Batılı ülkeler tarafından Versey’de imzalatılan acımasız antlaşmanın mağduru Almanya adına tüm dünyayı kana boğan Adolf Hitler gibi…

Ne yazık ki 2000 yıldan uzun süre devletsiz yaşayan milyonlarca masum Yahudiden biri olarak doğan ve şimdi İsrail’i yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu gibi.

Hitler, Batılılardan hıncını almak için 7 milyon masum (silahsız ve örgütsüz) Yahudiyi toplama kamplarında öldürtmüştü. Netanyahu ise iki bin yıl boyunca Hıristiyan Batılıların Yahudilere yaptığı zulmün bedelini Gazze’deki Filistinlilere ödetiyor.

Gazze’de öldürülen masum 12-13 bin kadarı çocuk en az 33 bin sivil, İsrail saldırı kuvvetleri tarafından hunharca katledildi.

Önce içinde canı için çare bekleyen insanlarla dolu hastaneleri bombaladılar. Kadın, çocuk, yaşlı demeden insanları yer yer tek, yer yer de kümeler halinde soykırım mağduru ettiler.

Son olarak İsrail’in, Gazze’deki Filistinlilerin siyasi lideri İsmail Haniye’nin, bir arabada bayram ziyaretine gitmekte olan üç oğlu ile dört torununu havadan saldırarak öldürdüğü bildirildi. İnanırsanız, Netanyahu’nun bu saldırıdan haberi yokmuş.

Oktay Ekşi’nin yazısı