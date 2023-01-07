Oktay Ekşi: Kalan iki yılda ne olacak? 

Altılı masa neyi, nasıl ve ne zaman yapacağını, siyasi geçmişimizde benzeri olmayan bir işbirliği ve ciddiyetle belirliyor. Bunları, daha seçimin tarihi belli olmadan kamuoyuna sunuyor. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak kendi adaylarının seçimi kazanması halinde, tüm verilen sözlerin gerçekleştirilmesi sorumluluğu yeni cumhurbaşkanına kalıyor.

İyi de sistemin düzelmesi yani güçlendirilmiş parlamenter sistemin kurulması, yargının güvenilir hale getirilmesi, basının özgür bir ortama kavuşturulması, enflasyonun önlenmesi, polisin siyasi iktidarın oyuncağı olmaktan kurtarılıp devletin polisi kimliğine kavuşturulması, Merkez Bankası’nın tam bağımsız olması gibi işler diyelim ki iki, bilemediniz üç yılda tamamlandı. Cumhurbaşkanı da bir defa ve beş yıl görev yapmak için seçileceğine göre geriye kalan iki yılda ne olacak?

Anayasa değiştirildiği, tüm bu saydıklarımız gerçekleştiği zaman yeni bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi mi yapılacak?

Oktay Ekşi’nin yazısı