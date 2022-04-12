Okan Müderrisoğlu: Kamu kurumları cumhurbaşkanının hızına uyum sağlayamıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dar ve sabit gelirlilerin hem satın alma gücünü yükseltme hem de en çok tükettikleri temel ürünlerin fiyatlarını dengeleme yolunda müthiş çabasına tanık oluyoruz. Lakin aynı iradeyi ve bürokratlardan beklenen beceriyi sahada göremiyoruz.

Örneğin, Ramazan boyunca hatta bayramı da kapsayacak şekilde et fiyatlarında piyasaya göre yüzde 20 civarında indirim açıklanıyor. Vatandaş ucuz et satılacağı söylenen marketlere gittiğinde bırakın indirimli ürünü, kasap fiyatları ile karşılaşıyor.

Esasen, anlık karar ve seri uygulama gerektiren pek çok alanda kamu kurumları, Cumhurbaşkanı’nın hızına uyum sağlayamıyor veya doğru düzgün bir plan program açıklayamıyor. Sadece, temennilerini paylaşıyorlar. Haliyle Cumhurbaşkanı, bir soruna müdahale ettiğini ve çözdüğünü düşünürken, piyasada çoğu kez istim arkadan geliyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı