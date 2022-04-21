Okan Müderrisoğlu: Devlet kurumlarının tek tek check-up raporunun çıkarılması gerekiyor

Birincisi, bürokrasideki atalet. Çoğu kuruma yayılan bu tablo, daha çok siyasi gelişmeleri gözlemekten, seçime dair tahminlerden kaynaklanıyor. Devlete ve davaya adanmış bürokrat sayısı sanıldığı kadar olmadığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’daki hırs ve gayret, tabanda aynı ölçüde tezahür etmiyor. Kritik devlet kurumlarının tek tek check-up raporunun çıkarılması ve vatandaş merkezli projelerin seçilerek ivmelendirilmesi gerekiyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı