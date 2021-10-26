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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Ders olarak okutulacak örnek olaylar

ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda büyükelçilerinin, hükümetlerinde de karşılık bulduğu kuşku götürmeyen ortak açıklamaları ve sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sergilediği tavır üzerine “geri vites yapmaları”, uluslararası ilişkiler kürsülerinde ders olarak okutulacak örnek olaylar arasında yerini aldı bile.

Değişen küresel dengeler, Türkiye’nin yenidünya düzenindeki güçlü karşılığı, Cumhurbaşkanı’nın liderliği ve kararlılığı ile diplomasinin rasyonel çizgisinin hâkim kılınması… Her biri ayrı ayrı değerlendirilecek başlıklar arasında.


Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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Prof. Baskın Oran: 10 büyükelçiyi göndermek fantastik, savaşta bile olmaz!

Dış politika uzmanı Prof. Dr. Baskın Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı vermesini “Savaşta bile olmaz” diye yorumladı. Oran, büyükelçilerin bağlı bulundukları ülkelerden talimat almadan harekete geçmeyeceklerine vurgu yaptı. 

Dolar rekor seviyeden uzaklaştı

Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.