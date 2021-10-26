Okan Müderrisoğlu: Ders olarak okutulacak örnek olaylar

ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda büyükelçilerinin, hükümetlerinde de karşılık bulduğu kuşku götürmeyen ortak açıklamaları ve sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sergilediği tavır üzerine “geri vites yapmaları”, uluslararası ilişkiler kürsülerinde ders olarak okutulacak örnek olaylar arasında yerini aldı bile.

Değişen küresel dengeler, Türkiye’nin yenidünya düzenindeki güçlü karşılığı, Cumhurbaşkanı’nın liderliği ve kararlılığı ile diplomasinin rasyonel çizgisinin hâkim kılınması… Her biri ayrı ayrı değerlendirilecek başlıklar arasında.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı