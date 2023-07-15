Okan Müderrisoğlu: Ankara’nın Brüksel’e verdiği mesaj

Ankara’nın Brüksel’e verdiği mesaj, AB’nin öncelikleri ve ele alınabilecek konular şöyle:

İlk etapta, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerekiyor. Esasen AB de Türkiye de geçmişte bu noktada ayrı ayrı etki analizleri yaptırdı. İki tarafın da çıkarına olacağı kabul edildi. Şimdi ekiplerin kurulması, müzakere başlıklarının açılması için bastırmanın tam zamanı.

İkincisi, “vize serbestisi.” Esasen, Mart 2016’da AB ile mutabakata varılması, kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için Geri Kabul Anlaşması imzalanmış olması, bir iki detay işlemin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı tanıyacaktı. AB işi yokuşa sürdü, Türkiye iştahını kaybetti derken konu, uykuya yatırıldı. Bugün, bir yandan vize muafiyeti pazarlıklarının başlaması diğer yandan AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına çıkardığı vize engellerinin kaldırılması, uzun bekletmelerin önüne geçilmesi, ret oranlarının aşağıya çekilmesi mutlak zorunluluk.

Üçüncüsü, “Gyminch Formatı” olarak bilinen ve adını Almanya’nın aynı isimli kasabasındaki ilk toplantıdan alan modelle AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na aday ülke Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan’ın katılımının sağlanması da AB’ye düşen bir yükümlülük.

Ve en hassas konu. AB, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Türkiye’nin de bu yaptırımlara taraf olmasını bekliyor. İddiaları o ki Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret kanalları yaptırımları zayıflatıyor. AB’deki bu peşin hükmün, reel politiğin ve coğrafyanın mecburiyetleriyle beraber ele alınması da artık kaçınılmaz!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı