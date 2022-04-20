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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Suriyeliler mi Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerin tek sorumlusu?


Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim.

Bütün bu süreçte mesele belki de en son Suriyeli sığınmacı meselesi.


Neden diyeceksiniz?

Çünkü ev fiyatları eğer yabancıların ev talebinden dolayı artıyorsa bu ev talebinde en düşük paya sahip olanlar sığınmacılar. Son yedi yıldır konut satışlarına baktığınızda en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları arasında ilk yirmide Suriyeli yok!

Gıda enflasyonu için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sizce gıda fiyatlarının bu kadar artmasında döviz kurlarına ve girdi maliyetlerine hâkim olmayan politikalar mı daha etkili oldu yoksa Suriyeli sığınmacılar mı?

İşsizliğin patladığı bir ülkede yaşamamızın temel nedeni Suriyeliler mi yoksa Türkiye’yi son yıllarda tek düzgün yatırım yapılmadığı bir ülkeye dönüştüren politikalar mı?

Suriyeliler mi Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerin tek sorumlusu?

Oğuz Demir’in yazısı

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