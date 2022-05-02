Oğuz Demir: Savaşın enflasyona etkisini bu ay daha net göreceğiz

Hepimiz gözümüzü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisine çevirdik. Son açıklanan yüzde 61’lik enflasyonun üzerine mart ayında derinleşen Ukrayna-Rusya krizinin yarattığı ekonomik etkileri de bu enflasyon verisinde daha net görmüş olacağız.

Bloomberg tarafından yapılan piyasa anketine göre de nisan ayında enflasyon Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin deyimiyle “peak” yapmaya devam edecek! Bloomberg’in yaptığı ankete katılan 16 kurumun beklentisi nisan ayında TÜFE’nin aylık yüzde 6,2; yıllık yüzde 68,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde!

İTO’nun açıkladığının yarısı kadar bir enflasyon beklentisi var.

Bu durumda TÜİK’in yüzde 6 ile yüzde 11 arasında bir aylık enflasyon verisi açıklamasını bekleyebiliriz. Elbette Perşembe günü veri netleştiğinde daha net bir analiz yapabiliriz.

Ancak aylık enflasyonun yüzde 6-11 arasında geldiği bir durumda, yılın ilk dört ayında toplam enflasyon yüzde 30-36 arasında gerçekleşmiş olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 70-80 bandında.

Bu çok yüksek oranda bir satın alma gücü erimesi anlamına geliyor.

Oğuz Demir’in yazısı