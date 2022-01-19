Oğuz Demir: MB’nin yarınki kararının kritik önemi olmayacak

Kararın etkileri üzerinden gidersek anlaması daha kolay olur. TCMB’nin son dönemde verdiği faiz kararları piyasa faizleri ve döviz kurları üzerindeki etkileri açısından önem taşıyordu. Yarın alınacak kararın ise her ikisi ile bağı kopmuş durumda olduğu için kritik bir önemi olmayacak.

Bir kere piyasa faizleri zaten TCMB faizinin çok üzerinde seyrediyor. TCMB faizinin yüzde 19’dan yüzde 14’e geldiği süreçte hem mevduat faizleri, hem kredi faizleri hem de Hazine borçlanma faizleri hızlı bir şekilde koptu. Önümüzdeki dönemde bütçe açıkları da Aralık’taki gibi yüksek seyrederse bu bağlantı çok daha fazla kopacak gibi görünüyor. Ezcümle piyasa şu anda TCMB’den bağımsız bir şekilde parayı fiyatladığı için TCMB’nin faiz kararının büyük bir önemi kalmamış oluyor.

Oğuz Demir’in yazısı