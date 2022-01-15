Oğuz Demir: İktidarın bütün politikaları ona endeksli

Gün geçmiyor ki ekonomi yönetiminden tuhaf bir açıklama gelmesin.

Haftaya biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın “dua edin kur korumalı mevduat sistemi sonuç versin” açıklamasıyla başlamıştık. Haftanın sonunda da Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılan “Enflasyon Ocak’ta pik yapar ama Haziran 2023’te tek hane olur.” açıklaması geldi.

2023 Haziran’da tek hane meselesine hiç girmeyeceğim. Zira önümüzdeki üç aya ilişkin tahmin yapmak kolay değilken bir buçuk yıl sonrasına ilişkin bir öngörüde bulunmak hiç mümkün değil. Bütün dünyada kuraklık, artan emtia ve gıda fiyatları, ABD başta olmak üzere tüm dünyada artan faizler bir çırpıda sayabileceğim riskler. İçeride ne yaşayacağımızı ise Allah bilir! Ayrıca madem bu kadar güçlü bir politika uygulaması var, enflasyonda tek hane için neden 18 ay beklememiz gerekiyor onu da anlamak mümkün değil.

Seçim yüzünden herhalde. Ah bu seçim yok mu bu seçim!!!

İktidarın bütün politikaları ona endeksli.

Oğuz Demir’in yazısı