Oğuz Demir: Enflasyonda birkaç ayda yüzde 70’lere gitmemiz mümkün!

İşin kötü tarafı önümüzdeki birkaç ay içerisinde yüzde 70’lere doğru gitmemiz oldukça mümkün!

Bunu neye dayanarak söylüyorum?

Her zaman olduğu gibi yine verilere bakarak. Hangi verilere?

Üreticilerin fiyatları ve maliyetlerine ilişkin verilere!

Tüketici’nin Şubat ayı itibariyle resmi olarak yüzde 55’lik bir enflasyonla karşılaştığı bir dönemde sanayi üretimindeki enflasyon yüzde 105! Son altı aydaki üretici fiyatları artışı ise yüzde 65! Yani maliyetlerdeki artış yine aynı dönemde daha da hızlanmış.

Bir başka önemli kalem hizmet üreticilerinin maliyetleri! Hizmet üreticisinin enflasyonu son veri olan Ocak dikkate alındığında yıllık yüzde 71! Bu yüzde 71’in de yarısı son beş ayda gerçekleşmiş. Şubat ayını gördüğümüzde orada da birikimin son altı ay içerisinde olduğunu göreceğiz.

Tarım fiyatlarında da durum farklı değil. Şubat ayı itibariyle tarım ürünleri üretici fiyatı yüzde 70 artmış. Bu yüzde 70’in yüzde 58’lik kısmı son altı ayda gerçekleşmiş.

Oğuz Demir’in yazısı