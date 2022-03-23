Oğuz Demir: Birçoğumuzda Ramazan nasıl geçecek endişesi büyüyor olsa gerek!

2022 Ramazan ayına şurada bir haftadan az zaman kaldı. Televizyonlarda eskiden “Ramazan telaşı başladı” haberleri yerini “Şu ürüne yine zam geldi” başlıklarına bırakmış durumda. Bu sene her yıl olduğu gibi yine bir heyecan var elbette. Ama içten içe birçoğumuzda da bu ramazan nasıl geçecek endişesi de büyüyor olsa gerek!

Nedeni ise enflasyon ve enflasyona ezilen gelirler!

Geçen yıl 4 TL olan sade pide bu yıl hem 35 gram daha düşük gramajla üretilecek hem de fiyatı 6 TL olacak. Yumurtalı susamlı pidenin fiyatı ise 9 TL’ye fırınlarda satılacak. Düşünebiliyor musunuz? İftar ve sahurda dört kişilik bir aile altı tane pide yese ramazan boyunca sadece pidenin maliyeti 1080 TL oluyor.

Daha dün kırmızı ete yüzde 48 zam geldi. Geçtiğimiz yıl ramazanda TÜİK’e göre 56 TL olan dana etinin kilosu bu zamla 100 TL’nin üzerine çıktı bile. Tavuk etinde de durum farklı değil. Bir yılda yine TÜİK’e göre 18 TL’den 30 TL’ye doğru fiyatlar artmış durumda. Ramazan ayında kıymalı pide seansları da tavuk etli yemekler de sanırım tek seferlik olacak.

Merak ediyorum acaba ramazan öncesi bazı basın organları bu fiyatları görünce sebze yiyin, ramazanda sağlıklı olur manşetleri atacaklar mı?

Bu yıl pek onu da atabilecek gibi görünmüyorlar.

Oğuz Demir’in yazısı