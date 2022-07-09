Oğuz Demir: Beni asıl endişelendiren sonbahar dönemi

Beni asıl endişelendiren sonbahar dönemi.

Piyasalarda yaz rehavetinin sona ermesi, turizmdeki gelirlerin zayıflamaya başlaması ve dünya ekonomisinde olumsuzlukların da artışı bizi daha da zor bir döneme taşıyabilir.

Ve biz o döneme zaten ciddi bir döviz açığı ile girmiş olacağız.

Merkez Bankası’nın eksi rezervleri de cabası…

Çözüm ne olabilir?

Üzgünüm ama gerçekten mevcut şartlarda üretebilecek bir çözüm kalmadı. Rüzgâr nereden eserse işte oraya doğru eğilmek durumunda kalıyorlar.

Tek çıkış ise seçim. Ona da yanaşmıyorlar.

Sonumuz hayır olsun!

Oğuz Demir’in yazısı