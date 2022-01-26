Oğuz Demir: Bakanın hesabı oluyorsa, bizimki de bal gibi olur!

Avrupa’daki ekonomik krizin iki önemli ülkesi olan İspanya ve İtalya’daki verileri paylaşayım. İspanya’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 1,20 euro iken bugün 1,50 euro seviyesine çıkmış. İtalya’da da fiyat 1,45’ten 1,75 euroya yükselmiş.

Litre başına fiyat artışı gördüğünüz üzere 0,30 eurosent civarında. Geçtiğimiz yıl euro/TL kurunun ortalaması 10,50 TL!

Fiyat artışı kaç TL olmuş bu durumda?

3,15 TL!

Peki Türkiye’de artış ne kadar olmuş?

Geçtiğimiz yıl 7,19 TL olan benzin bugün 14,06 TL’ye satılıyor.

Artış ne kadar?

7 TL!

Yani benzini en ucuza aldığı söylenen Türkiye’de bir yılda benzin 7 TL artarken İspanya’da, İtalya’da, Almanya’da artış sadece 3-4 TL’de kalmış. Yani bu basit hesapla bile meselenin sadece dünyadaki enerji fiyatları ile sınırlı olmadığını görmek mümkünmüş.

Diyeceksiniz ki böyle hesap mı olur?

Bakanın hesabı oluyorsa, bizimki de bal gibi olur!

Oğuz Demir’in yazısı