Öğretmene yumruk atan veli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da öğretmene yumruk atan velinin yakalandığını duyurdu.
Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı
İstanbul Sarıyer’de bulunan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö, okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyarmıştı. Bunun üzerine “Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz” dediği iddia edilen öğrenci, babası A.Ç’yi okula çağırdı. A.Ç. okula gererek kadın öğretmen N.Ö’ye saldırmıştı. A.Ç’nin attığı yumruk darbesiyle yaralanan öğretmen N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İçişleri bakanı X hesabından yaptığı paylaşımda A.Ç’nin yakalandığını duyurdu.