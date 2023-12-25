‘Oğlum yüzme bilmezdi’ sözleriyle tanınan Ayşe Gökçe hayatını kaybetti

Ermenek faciasında ölen oğlu için “Yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı” sözleriyle hafızalara kazınan 82 yaşındaki Ayşe Gökçe hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre sabah saatlerinde yaşamını yitiren 85 yaşındaki Gökçe’nin cenazesi, Ermenek’e bağlı Kazancı beldesi Gökçeler Mahalle Mezarlığı’na getirildi.
Gökçe’nin cenazesi, mahalle mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe ile 2020’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren eşi Recep Gökçe’nin kabrinin yanına defnedildi.
Ne olmuştu?
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014’te maden ocağını su basmış ve 18 işçi mahsur kalmıştı. 38 gün süren arama kurtarma çalışmaları işçilerden sağ kurtulan olmamıştı.
Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe, “Oğlum yüzme bilmez ki, suyun içinde ne yaptı” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.