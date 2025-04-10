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Yaramazlara biraz batar!

OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,1, 2026’daysa yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü.

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OECD ‘Türkiye İnceleme Raporu’nu yayınladı.


Bloomberg HT‘nin aktardığına göre raporda Türkiye’nin uluslararası piyasalarda iyileşen algıdan tam anlamıyla faydalanabilmesi için ‘enflasyon, hedeflerle uyumlu bir patikaya oturana kadar temkinli makroekonomik politikalara devam edilmesi’ gerektiği belirtildi.

Ayrıca sıkı finansal koşulların, kısıtlayıcı para ve maliye politikalarının hane halkı tüketimini sınırlaması ve gelecek iki yıl boyunca ekonomik aktivitenin zayıflaması bekleniyor.

OECD, bu beklentilere göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026’da yüzde 3,9 büyüyeceğini, enflasyonunsa bu yıl sonunda yüzde 31,4 ve 2026’da yüzde 17,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Türkiye’nin bütçe açığının da 2026’da yüzde 2,6’ya gerilemesi bekleniyor.

OECD’den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

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