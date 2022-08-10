‘Odtufans’ sitesini açan öğrencilere soruşturma

‘Odtufans’ sitesi açan iki öğrenci hakkında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.

Fotoğraf: Twitter

ODTÜ’de bazı öğrenciler, çıplak fotoğraflarının yer aldığı ‘odtufans’ isimli ‘OnlyFans’ benzeri bir site kurmuş, ‘kadın bedeninin politikleştirilmesine dikkat çekmeyi’ amaçladıklarını belirtmişlerdi.

‘OnlyFans’ belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

Ama gelen tepkilerin ardından iki öğrenci siteyi durdurmuş, anasayfaya da bir açıklama eklenmişti.

Sitedeki açıklamanın bir bölümü şöyle: “Bizler İİBF öğrencileri olarak, doğabilecek maddi ve manevî zararları göze alarak toplumsal sorunlara bireysel katkıda bulunmak istedik. Politik meselelere pankart gibi araçlarla dikkat çekilen ODTÜ mezuniyet töreninde bizler de ODTÜ öğrencisi olarak ifade özgürlüğü kapsamında çeşitli yaratıcı araçlarla toplumsal kadın sorununa dikkat çektik. Hiçbir kişi, mensup ve kuruma zarar verme gayemiz yoktur. Sitenin protesto amacına hizmet etmesi sebebiyle bu açıklamadan sonra devam etme amacı gütmüyoruz, dolayısıyla siteyi ilerleyen süreçte silme kararı aldık.”

Disiplin soruşturması

Söz konusu öğrencilerin tepki çekmesi ve hedef gösterilmesinin ardından ODTÜ yönetimi de harekete geçti. Yönetim, öğrencilere disiplin soruşturması açıldığını duyurdu: “ODTÜ’nün saygın ve başarılı konumunu destekleyecek şekilde davranmak tüm ODTÜ’lüler ve ODTÜ dostları için temel bir vazifedir. Bu bağlamda, üniversitemizin adını ve kimliğini yansıtan unsurları kullanarak ODTÜ imajına zarar veren söz konusu internet sitesi ile ilgili kişiler için disiplin süreçlerinin, idari ve hukuki işlemlerin zaman kaybedilmeden başlatıldığını ve konunun yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”