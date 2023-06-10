ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest

11’inci ODTÜ Onur Yürüyüşü kapsamında gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.
ODTÜ’lü öğrenciler, dün saat 16:00’da üniversitedeki 11’inci Onur Yürüyüşü’nü düzenlemeyi planlıyordu.
ODTÜ rektörlüğü iki gün önce öğrencilere attığı e-postada, yürüyüşe izin verilmediğini duyurmuştu. Okul yönetimi ayrıca ‘yürüyüş ısrarının devam etmesi’ durumunda ‘her türlü güvenlik önleminin alınacağını’ belirterek öğrencileri tehdit etmişti.
Yürüyüş saatine doğru okul çevresini ve içini polisler doldurdu.
Öğrenciler toplanamadan ve yürüyüş yapılamadan polis müdahalesine maruz kalmıştı.
Engellemelere ve müdahalelere rağmen öğrenciler yürüyüşü gerçekleştirmişti.
Yürüyüşten önce ve sonra toplamda 15 kişi gözaltına alınmıştı.
ODTÜ’deki Onur Yürüyüşü’nü takip eden ÜniKuir’in aktardığına göre, gece saat 3:00 itibarıyla gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.