Odessa’da 21 Türk gemisi ve 100 personel mahsur

Rus işgalinden ötürü Ukrayna açıklarında 21 Türk gemisi ve 100 personel mahsur halde.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Türk gemileri limanlardan çıkamamıştı. Birkaç gemi ise Türkiye’ye getirilmişti.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sahipli gemilerin dünyanın neresinde olursa olsun takip edildiğini ifade etti.

100 personel var

Bakan, Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda 21 kuru yük gemisi kaldığını belirterek dördünün Türk bayraklı, diğerlerininse Türk sahipli olduğunu kaydetti.

Bakan, gemilerde 100 kişinin bulunduğu bilgisini verirken, herhangi bir tahliye talebinin olmadığını sözlerine ekledi.

‘Gelip gelmemeleri net değil’

Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Gemileri bırakmak istemiyorlar. Gemiler daha hareket edemedi. Dışişleri ve Millî Savunma bakanlığımız aracılığıyla gemilerin durumlarını görüşüyoruz. Orada bir bilgi kirliliği var. Kimisi ‘Mayın var’ kimisi ‘Yok’ kimisi ‘Ukrayna o işi büyütüyor’ diyor. İki taraftan da izin almak lazım ama savaş ortamında biraz zor. Gemiler taranıyor ve aranıyor. Onların bu savaştan dolayı gelip gelmemesi net değil.”