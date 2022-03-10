Ocakta işsizlik yüzde 11,4

Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 11,4’te kaldı.

Fotoğraf: Arşiv

TÜİK’e göre 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı Aralık 2021’e göre 21 bin kişi aratarak 3 milyon 859 bin olurken, oran değişmedi.

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3, kadınlardaysa yüzde 13,6 olarak kayda geçti.

Ocakta işgücü önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin olurken, işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 34,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.