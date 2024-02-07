NYT Kral Charles’ın kanserini araştırdı: Uzmanlar iki türden şüpheleniyor

Buckingham Sarayı, Kral 3’üncü Charles’a geçen haftaki prostat büyümesi tedavisi sırasında kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Prostat kanseri olmadığı belirtilse de ne olduğu ve nasıl bulunduğu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlarsa iki türden şüpheleniyor.

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New York Times‘a konuşan onkologlara göre, bazı kanserler derhal tedavi gerektirse de bazıları bekleyebilir. John Hopkins Sağlık Merkezinde onkolog olan Dr. Otis Brawley, “Kan kanserleri derhal müdahale gerektirir” dedi. “Hatta şüphelendikten sonra 24 saatten daha kısa sürede tedaviye başladığımız lösemi ve lenfoma vakalarımız var” diye ekledi. Charles’ın agresif bir kan kanseri olduğunu düşünmediğini söyledi. Aksi halde, hemen tedaviye başlanırdı.

NYT Charles’ın kanserinin prostat tedavisinin hangi aşamasında bulunduğu belirtilmedi. Kanser ameliyat öncesi kontrol için yapılan kan testleri, Ct taraması ya da MRI sırasında teşhis edilmiş olabilir. Doktorlar aynı zamanda prostat tedavisi sırasında üretradan ince bir boruyla geçerken de kanser teşhis edebilir.

California Üniversitesinde ürolog olan Dr. Benjamin Breyer, birinin prostatında tesadüfen kanser bulunduysa ve kaynak prostat değilse durumun vahim olabileceğini söyledi. Prostata yayılan kanserlerin melanoma içerdiğini belirtti. Mesane kanserinin de prostatta görülebileceğini ekledi.

Chicago Üniversitesi ürolog-onkoloğu Scott Eggener’se, mesane kanserinin prostatta bulunabilecek, prostat kanseri dışında, en muhtemel kanser türü olduğunu belirtti.

Duke’da ürolog-onkolog olan Dr. Judd Moul’sa iki tür mesane kanseri olduğunu söyledi. Kaslara yayılan türün ‘daha sıkıntılı’ olduğunu belirten Moul, bu türün mesaneyi tamamen çıkarak tedavi edildiğini de ekledi.

Ama prostat büyümesi tedavisi sırasında bulunması en yaygın olan kanser, prostat kanseri. Dr. Breyer bu durumun yüzde 5 ila yüzde 10 arası gerçekleştiğini söyledi.

Şu anda Kral Charles’ın ne tür bir kansere sahip olduğu ve teşhisin nasıl yapıldığı konusunda tahminde bulunmak için çok az bilgi var.