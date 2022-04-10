Nurullah Gür: Yapısal reformların meyvelerini toplamak için en az 12 ay sabretmek lazım

Küresel koşullar bugün normalleşecek olsa, enflasyonu düşürücü etkiler 1 ila 3 ay arasında kendini hissettirir. TL’nin değerini makul seviyelere taşıyacak, arz-talep dengesini sağlayacak ve enflasyon beklentilerini iyileştirecek kısa ve orta vadeli politikalar işin bir başka boyutu. Bu yönde atılacak politika adımlarının etkileri 3-9 aylık süreçte görülebilir.

Tabi ki bir de enflasyonla mücadelenin yapısal boyutu var. Rekabet kurallarının gözden geçirilmesi, kritik ara mallarında yerlileşme oranının artırılması, tarımda teşvik sisteminin iyileştirilmesi, yerli enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, hal yasası… Yapısal reformların meyvelerini toplamak biraz daha uzun bir süreç. En az 12 ay sabretmek lazım. Sonuç olarak kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmek bir taraftan küresel gelişmelere bağlıyken, bir taraftan da kendi elimizde olan faktörlerle ilintili. Çözümün çok boyutlu olması göz korkutmamalı. Sabırlı ve kararlı biçimde enflasyonla mücadele etmeliyiz. Türkiye daha önce de bu denli yüksek bir enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi başardı. Bir kez daha başarabilir.

Nurullah Gür’ün yazısı