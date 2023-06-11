Nurullah Gür: Yapısal önlemlere daha fazla ağırlık vermek gerekecek

Enflasyonla mücadelede para politikasına ve yapısal önlemlere daha fazla ağırlık vermek gerekecek. Para politikasının normalleşmeye ihtiyacı olduğu kesin. Burada dozajı ve hızı iyi ayarlamak lazım. Normalleşme tedrici olmalı. Yani, zamana yayılarak adım adım gerçekleşmeli. İşin yapısal boyutunda ise ABD’dekine benzer bir “Enflasyonla Mücadele Yasası’na” ihtiyacımız var. Bu yasa tarım ve sanayi için kritik öneme sahip ara malların yerli üretiminin desteklenmesi ve yerli ve yeşil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik politikalar üzerine inşa edilebilir.

Nurullah Gür’ün yazısı