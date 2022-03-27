Nurullah Gür: Türkiye, öncü göstergelerde dramatik kötüleşme yaşamadı

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde ekonomik büyümenin 2022’de izleyeceği seyrin en büyük belirleyicilerinden biri olacak. Türkiye, savaşın patlak vermesinin ardından şu ana kadar ekonomik canlılığı ölçen öncü göstergelerde dramatik bir kötüleşme yaşamadı. Reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi PMI rakamlarında hafif geri çekilmeler var. İmalat sanayi kapasite kullanımı ve ihracatta ise artış sürüyor. Olumsuz etkinin kendini en bariz gösterdiği yerler ise cari açık ve enflasyon. Politika yapıcılar bu yıl mesailerinin önemli bölümünü bu iki alanda oluşan/oluşacak hasarı en aza indirmenin yollarını aramaya harcayacaklardır.

Nurullah Gür’ün yazısı