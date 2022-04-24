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Yaramazlara biraz batar!

Nurullah Gür: MB’nin enflasyon hedeflemesinde revizyon planlanabilir


Merkez Bankası’nın iletişim politikalarını etkin biçimde kullanarak enflasyon beklentilerini yönetmeye odaklanması lazım. İletişim stratejisinde sadece finansal piyasalar değil, reel sektör ve haneler de doğrudan muhatap alınmalı. Merkez Bankası’nın daha inandırıcı yeni hedefler belirleyerek enflasyon hedeflemesinde revizyona gitmesi planlanabilir. Hatta bu revizyon yapılırken, sadece manşet enflasyona değil, dar gelirlilerin tüketim sepetini daha iyi yansıtan ölçütler baz alınarak ikincil hedefler takip edilebilir. Tıpkı Fed’in istihdam alanında yaptığı gibi. Fed son yıllarda emek piyasasında tam istihdamı hedeflerken sadece ortalama Amerikalıyı temsil eden işsizlik rakamlarına bakmıyor, toplumda eşit fırsatlar yakalamakta zorluk çeken Hispanik kökenli ve siyahi Amerikalıların istihdam gelişmelerini ayrıca takip ediyor.

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