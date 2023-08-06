Nurullah Gür: Enflasyonda yılı yüzde 58’in üzerinde kapatma olasılığımız yüksek

Hizmet fiyatlarındaki yükseliş, sanayi ürünlerine kıyasla çok daha belirgin. Bu durumun arkasında yatan üç sebep var: (1) Hizmetler sektörünün asgari ücret artışlarına daha fazla duyarlı olması, (2) hizmet talebinin daha canlı bir seyir izlemesi ve (3) hizmetler sektöründeki şirketlerin fiyatlama davranışlarının daha belirgin biçimde bozulması. Yıllık enflasyonun önümüzdeki 6 ila 9 aylık süreçte artmaya davam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası, geçen hafta enflasyon için yıl sonu tahminini yüzde 58 olarak güncellemişti. Bu tahmin, öncekilere kıyasla daha gerçekçi olsa da enflasyonda yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtmeliyiz. Yıl sonuna kadar bir kez daha temmuzdaki kadar sert bir aylık artış yaşanmayabilir. Aylık bazda artış oranları daha düşük gelecektir. Ama yılı yüzde 58’in üzerinde kapatma olasılığımız yüksek.

Nurullah Gür’ün yazısı