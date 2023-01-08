Nurullah Gür: Bu düşüş, TÜFE sepetindeki her bir ürünün fiyatının gerilediği anlamı taşımıyor

Beklenen oldu. Baz etkisiyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 64.27’ye geriledi. Aralık 2021’de yaşadığımız kur şoku, enflasyon rakamlarını anormal seviyelere zıplatmıştı. Sadece o ay, tüketici fiyatları ortalamada yüzde 13.58 artış kaydetmişti. Bu denli sert ve ani bir yükselme enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının bozulmasına neden oldu. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85’in üzerini gördü. Son iki ayda ise enflasyonda daha ılıman bir iklime doğru geçişin ilk adımlarını atmaya başladık. Aralıkta enflasyon aylık bazda yüzde 1.18 olarak gerçekleşti.

Enflasyon serisinden yüzde 13.58 çıkıp yerine yüzde 1.18’lik aylık veri girdi. Doğal olarak enflasyon düştü. Kabaca baz etkisini bu şekilde özetleyebiliriz. Enflasyonun gerilemesi bazen kafaları karıştırır. Enflasyonun düşmesi, fiyatlar genel seviyesindeki artış hızının yavaşladığı anlamına geliyor. Bu düşüş, TÜFE sepetindeki her bir ürünün fiyatının gerilediği anlamı taşımıyor. Fiyatları düşen ürünler yok mu? Evet, var. Ulaştırma kaleminin yanı sıra gıda ve ayakkabı grubundaki fiyat düşüşleri enflasyonu aşağıya çekti. Tablodaki rakamlar bu etkiyi özetliyor.

Nurullah Gür’ün yazısı