Nurullah Gür: 2023 de küresel ekonomi için güllük gülistanlık geçmeyecek

2023 de küresel ekonomi için güllük gülistanlık geçmeyecek. Yine de suların biraz olsun durulduğunu görebiliriz. Eğer jeopolitik orta daha da kızışmazsa, enflasyonda en kötüsü geride kalmış olabilir. Başta enerji olmak üzere emtia fiyatları bir nebze de olsa gevşedi. Tedarik zincirindeki tıkanıklıklar açılıyor. Uluslararası ölçekte taşımacılık maliyetleri geriliyor. Tüm bu gelişmeler, enflasyonun yönünü aşağıya çekmeye yardımcı olabilir. Ama bir taraftan da ekonomik aktivite soğuyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında devreye giren sıkı para politikası, kaçınılmaz olarak ekonomik büyümeyi örseliyor. 2022’nin başında küresel ekonominin 2023’e dair büyüme beklentisi yüzde 3.8-4 civarındaydı. Şu sıralar bu beklenti yüzde 2.5-3 bandına geriledi. 2023 büyük olasılıkla dezenflasyon sürecinin kendini hissettireceği ama bir taraftan da büyümenin yavaşlayacağı bir yıl olacak.

Nurullah Gür’ün yazısı