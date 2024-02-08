Nurcan Gökdemir: CHP de DEM Parti de rahatladı

Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığından çekilmesi hem CHP’nin hem de DEM Parti’nin elini rahatlattı. Yarın açıklanması beklenen İstanbul adayı için DEM Parti’de iki isim tartışılıyor: Eski Grup Başkanı Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekili Celal Fırat.

Önce AKP yanlısı medya ve sosyal medyadaki trol hesaplardan dillendirildi, sonra da Başak Demirtaş’ın ağzından duyuldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık konusu. Tüm siyaset bunu seçimlerde işine yarayacak şekilde değerlendirdi, medyaya çoğu örtülü mesajlar verildi.

Bu açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinde kendisine Belediye Başkanlığı kapısını açan Kürt seçmenin oylarından mahrum kalacağı umudu AKP’lileri sevindirdi. Bu adaylık her mecrada köpürtüldü, Kürt seçmenlere sıcak mesajlar verilmeye çalışıldı. Selahattin Demirtaş’a cezaevi yolunu açtığı tartışmasız olan “Seni başkan yaptırmayacağım” sözleri ve aradan geçen süreçte de AKP’nin lehine bir siyasi söylemi olmadığı unutturulmaya çalışılarak kirli bir propaganda sergilendi. “Başak Demirtaş kocasını cezaevinden çıkartmaya çalışıyor, Demirtaş AKP’ye karşı olmanın kendisine kaybettirdiğini fark etti” gibi söylemler parlamento içi siyasetin her cenahından dillendirildi.

Nurcan Gökdemir’in yazısı