Nuray Sancar: Yumurta fiyatlarından dem vurarak fetih siyaseti üretmenin patenti Trump'a ait değil

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Trump yeni kolonyalizmine ortaklık ve duygudaşlık beklediği ABD vatandaşlarının tanıklığında neredeyse plaka numarası verdiği Kanada’ya ABD’nin eyaleti muamelesi yaparken, Grönland’ı satın alacağını söylerken ve Panama’ya göz koyarken bu arada emekçileri can evinden vuruyor; yumurta fiyatlarının artmasından bahsediyor ve bunun için eskileri suçluyor. Daha büyük ticaret malları içinse Meksika’dan Kanada’dan geçirilerek pazara akan metalardan sorumlu tuttuğu Çin’i. Bu pazar işgaline karşı yürürlüğe koyulan gümrük vergileri Amerikan sermayesinin hem iç hem de dünya pazarlarındaki hakimiyetini güçlendirecek. Amerikan pazarı ABD’nin kalacak!

Uzun zamandır enflasyon tehdidinde bulunan ABD’de faturanın ödetildiği ABD emekçilerine yumurta fiyatlarından dem vurarak fetih siyaseti üretmenin patenti elbette Trump’a ait değil. Enflasyon da Türkiye’ye mahsus bir konu değil. Yeni sömürgeciliğe yelken açan ABD’de şimdi duyguları ve beklentileri istismar edilenler de sürekli fatura ödeyen emekçiler. ABD’nin şiddetlenen ekonomik rekabetinin faturası da eninde sonunda önlerine konacak. Üstelik bu fatura sadece ABD halkına değil dünya halklarına da kesiliyor. Çünkü Trump sadece ABD’nin ürettiği bir meta değil. Üstelik ne kadar yerli görünürse görünsün dünya kapitalizmi tarafından etiketlenmiş bir ihraç malı.

Nuray Sancar’ın yazısı