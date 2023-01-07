Nuray Sancar: Sandığa mafya raconuyla gidiyoruz

Ekonominin ve siyasetin çok uzun süre önce tanıştığı kayıt dışılık seçim sürecini de damgalıyor. Sandığa mafya raconuyla gidiyoruz. Rakibe tezgah, numara, oyun, komplo, merdiven altı imalat iftiralar… artık ne varsa piyasada. Bu mafyatik siyasetin kendine özgü türedi değerleri sayesinde halkın tutunacağı yasal korunma alanları, hak iddia edebileceği konular giderek azalıyor. Elde kalanlar için bile zorlu mücadeleler edildi. Her kazanım bir boşluk anında iptalle yüz yüze.

Yay gerildikçe gerildi. Tahammül sınırı zorlanıyor; iki yakayı bir araya zor getirenlerin de kendilerine ait denenmiş normları-yasaları-anayasaları var. Uğultuyla büyüyen sessizlik kendi bildiği yoldan iktidarı zayıflatıyor, çatlaklar açıyor… Bunun da en çok koltuğa çökenler farkında.

Nuray Sancar’ın yazısı