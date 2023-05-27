Nuray Sancar: Milliyetçi goy goy çok fazla şeyin üzerini kapatıyor

Milliyetçi goy goy çok fazla şeyin üzerini kapatıyor. Sığınmacılar ve Kürt sorununun doğru çözümü, Avrupa Birliği, Ortadoğu politikaları, siyasal İslam, laiklik ve anayasa değişikliği gibi ciddi sorunların ve idari ve hukuki garabetin hepsini Suriyelileri gönderelim, HDP’lilerin Kılıçdaroğlu’na desteğini keselim propagandasının arkasına itilince bu tür temel meselelerin konuşulması da gereksizleşti; konuşmaya çalışanlar da işitilemedi. Halk milliyetçilerin en laciverdini seçme yarışına sürüklendikçe destek pazarlıkları daha da kızıştırıldı.

Oysa seçim sürecinde ‘Ama borçlanarak ama şu bu…’ kontrol altında tutulan kriz belirtileri seçim yaklaştıkça iktidarın tedbir kalıbına sığdırılamaz hale geliyor. Halk ülkenin nasıl yönetileceği, milyonlarca insanı ilgilendiren toplumsal refah sorununun ve işsizliğin nasıl çözüleceği üzerine yapılan derin tartışmaları değil sığınmacılar gönderildiğinde birdenbire her şeyin iyi olacağına ilişkin yüzeysel vaatleri dinliyor.

Nuray Sancar’ın yazısı