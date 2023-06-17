Nuray Sancar: Kaybetme süreci bitmiş değil

Faiz-enflasyon tartışmaları konusunda ikiye ayrılmış, bölüşüm sürecinde eşit muamele görmediğini düşünen huzursuz TÜSİAD burjuvazisinin defalarca dile getirdiği, Millet İttifakının da metinlerinde yer alan önerileri hazır öne çıkmışken ‘Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz” dedi Erdoğan. Yandaş sermayedar ve tarikat yatırımcıları daha seçim arifesinden başlayarak, kaybedersek bulamayız belki diye hızla devlet yardımı ve araziye boğulmuştu. Şimdi bu kesimler kentsel dönüşüm ihaleleriyle tatmin edilmiş ve TÜSİAD sermayesine mavi boncuk dağıtılmışken daha iyi zamanlama olabilir mi? Çünkü zaten böylece AKP nezdinde ‘toplumumuzun tüm kesimleri’ birleşmiş sayılır!

CHP’nin bloku seçimde kaybetti ama kaybetme süreci bitmiş değil. ‘Bu ülkeye CHP lazımsa o da biz oluruz!’ diyen tek adam her şeyi temellük ederken onun sermayeye teklifini de kendine tekelleştiriyor.

Nuray Sancar’ın yazısı