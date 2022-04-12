Nüfus Genel Müdürlüğü’nden ‘kimlik ve adres verileri sızdırıldı’ iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden (NVİGM), ‘Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı’ iddialarını yalanladı.

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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yaklaşık üç ay önce kendisine ulaşan bir hacker grubunun hacker grubunun e-devlet ve devlete ait sitelerden kişisel veri çaldıklarını öne sürmüştü.

Haskoloğlu, hacker grubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kendisinin kimlik kartlarını ilettiğini iddia etmişti.

NVİGM’nin açıklamasında, Emniyet Teşkilatı siber ve istihbarat birimlerince üç ay önce düzenlenen operasyonların değerlendirilmesinde, bu tür paylaşımların ‘bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu’, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek ‘devlet büyüklerine’ ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlarla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılarak ‘bir sızıntı olduğu görüntüsünün verilmeye çalışıldığı’ yazıldı.

Açıklamada şunlar dendi: “MERNİS intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS’in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM’nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.”