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Yaramazlara biraz batar!

NTV: Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarlanması için TFF’ye başvurdu


Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, 3 Nisan’da Süper Lig’in 31’inci hafta maçında şampiyonluk favorisi Trabzonspor deplasmanına konuk olmuş, maç 1-1 sona ermişti.


Maçın 47’nci dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen’in geri pası sonrası kaleci Uğurcan Çakır topu elle tutunca endirekt serbest vuruş kararı verilmişti.

Beşiktaşlılar, hakem Zorbay Küçük’ün serbest vuruşu olması gerektiği yerden kullandırmadığı görüşünde.

Siyah beyazlıların taraftar grubu ÇArşı, Twitter hesabından şu görseli paylaştı:

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